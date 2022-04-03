Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США, - віцепрем'єр Качинський

Але таку пропозицію повинні зробити самі американці.

Лідер партії ‘Право і справедливість’ Ярослав Качинський виступає під час дебатів у Сеймі, Варшава, 28 жовтня 2020 р

Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території.

Про це повідомляє Spiegel.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив Качинський.

При цьому він уточнив, що наразі про розміщення ядерної зброї не йдеться, але "скоро це може змінитися". Качинський додав, що ініціювати це повинні США.

Нагадаємо, що 1 квітня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Раду Євросоюзу конфіскувати всі активи російських олігархів і радикально відключитися від палива РФ.

26 березня президент США Джо Байден у своєму виступі у Варшаві застеріг президента Росії від агресії щодо країн НАТО.