Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСвіт

Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США, - віцепрем'єр Качинський

Але таку пропозицію повинні зробити самі американці.

Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США, - віцепрем'єр Качинський
Лідер партії ‘Право і справедливість’ Ярослав Качинський виступає під час дебатів у Сеймі, Варшава, 28 жовтня 2020 р
Фото: EPA/UPG

Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території.

Про це повідомляє Spiegel.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив Качинський.

При цьому він уточнив, що наразі про розміщення ядерної зброї не йдеться, але "скоро це може змінитися". Качинський додав, що ініціювати це повинні США.

Нагадаємо, що 1 квітня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Раду Євросоюзу конфіскувати всі активи російських олігархів і радикально відключитися від палива РФ.

26 березня президент США Джо Байден у своєму виступі у Варшаві застеріг президента Росії від агресії щодо країн НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також