Віднині і надалі Литва не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу, – Шимоніте

Премʼєр-міністерка підтвердила відмову від імпорту газу з Росії.

Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підтвердила, що країна відмовилася від споживання газу з Росії.

"Віднині і надалі Литва не буде використовувати жодного кубометра токсичного російського газу", – написала вона у Twitter.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas.



LT is the first EU country to refuse Russian gas import. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 3, 2022

Шимоніте зазначила, що Литва стала першою країною Європейського Союзу, яка відмовилася від імпорту газу з РФ.

Учора про відмову від імпорту російського газу написало місцеве видання з посиланням на дані литовської газотранспортної системи. На 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Україна закликає Захід відмовитися від споживання російських газу і нафти. Це необхідно для того, щоб держава-окупантка не мала коштів для фінансування вбивств українців у розвʼязаній нею війні.