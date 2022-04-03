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Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура працює, – КМДА

Для авто відкриті Північний і Дарницький мости. 

Ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура працює, – КМДА
Київ
Фото: КМДА в Telegram

Ніч на 3 квітня в столиці України минула спокійно. Комунальники, транспортники, медики, рятувальники працюють, інфраструктура діє. Про це повідомили в КМДА.

"Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкритий Південний міст", – йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що в місті працює Гуманітарний штаб для накопичення резервів та забезпечення соціально незахищених містян ліками, продуктами і предметами першої необхідності. 

З початку повномасштабного російського вторгнення містяни отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів.

"Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. За перших сигналів повітряної тривоги – слідувати в укриття!" – підкреслили в КМДА. 

Цієї ночі в Києві була одна повітряна тривога – приблизно з 04:30 до 06:40. 

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