У передмісті Києва військові двома танками знищили майже десантний батальйон росіян, - Арестович

Під час визволення передмість Києва від ворожих окупантів два танки сил оборони України розбили російське угруповування, яке переважало за кількістю. Про бойовий епізод у селі Дмитрівка розповів на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пише "Ліга".

Йдеться про село, яке розташоване біля Житомирської траси: через нього зазвичай проїжджає частина автотранспортного потоку з Ірпеня, Ворзеля та Бучі.

"Два наші танки викотилися на посилену танкову роту противника: це 10 танків, десь майже десантний батальйон противника", – розповів він початок історії.

В результаті, сказав спікер, два танки ЗСУ знищили цей десяток танків ворога та "велику кількість його БМД, бронетанкової техніки".

"Це видатний приклад героїзму та професіоналізму бійців української армії", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, Голова Київської ОВА Олександр Павлюк оприлюднив список звільнених від ворога населених пунктів Поліського та Сіверського напрямків.