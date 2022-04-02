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Окупанти обстріляли залізницю у Павлоградському районі Дніпропетровщини

Рух поїздів зупинено. 

Окупанти обстріляли залізницю у Павлоградському районі Дніпропетровщини

Російські окупанти обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області, одна ракета влучила в залізницю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені шляхи та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух поїздів зупинено. Рятувальники ліквідовують пожежу. Попередньо загиблих немає", - написав він.

За словами Резніченка, друга ракета влучила у відкриту місцевість. 

"Загоряння. Одна людина поранена", - повідомив він.

Нагадаємо, що вночі 2 квітня у Дніпрі ракетами був зруйнований інфраструктурний об’єкт, у Кривому Розі ракета влучила в автозаправку.

А 30 березня окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дніпрі.

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