Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні

Начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов пообіцяв Путіну провести успішний наступ в Україні та за 3-4 дні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

«Герасимов зробив прикру помилку і, мабуть, скінчить свою кар'єру погано. Ще один прикрий, печальний урок», – сказав він, додавши, що навіть усі зібрані резерви РФ не допоможуть реалізувати поставлене завдання у такі терміни.

Олексій Арестович також зазначив, що російське керівництво неадекватно оцінює ситуації на фронті.

Нагадаємо, за оцінками Генерального штабу Збройних сил України, ворог не полишає наміри оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також росіяни проводять штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Також сьогодні Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіон зайшла велика кількість російських військ.