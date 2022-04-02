Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
ГоловнаСуспільствоВійна

Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні

Російське керівництво неадекватно оцінює ситуації на фронті.

Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, президент Владімір Путін і заступник міністра оборони Валерій Герасимов
Фото: EPA/UPG

Начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов пообіцяв Путіну провести успішний наступ в Україні та за 3-4 дні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович. 

«Герасимов зробив прикру помилку і, мабуть, скінчить свою кар'єру погано. Ще один прикрий, печальний урок», – сказав він, додавши, що навіть усі зібрані резерви РФ не допоможуть реалізувати поставлене завдання у такі терміни. 

Олексій Арестович також зазначив, що російське керівництво неадекватно оцінює ситуації на фронті.

Нагадаємо, за оцінками Генерального штабу Збройних сил України, ворог не полишає наміри оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також росіяни проводять штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Також сьогодні Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що у регіон зайшла велика кількість російських військ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також