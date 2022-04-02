Росіяни відводять війська, бо ми наносимо їм вогневі ураження, - генерал Ніколюк про Чернігівщину

Військові роблять всі заходи, щоб населення якнайшвидше могло повернутися до своїх домівок.

Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова через морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами.

Про це в інтерв'ю заявив командувач військ оперативного командування "Північ", Герой України генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Суспільне.

"Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова. Тому що ми нанесли їм вогневе ураження і наразі той морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, звичайно, змушує їх відводити війська. Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми наносимо вогневі ураження – виганяємо ворога з нашої території", - сказав Ніколюк.

За його словами, військові роблять всі заходи, щоб населення якнайшвидше могло повернутися до своїх домівок. Також проводяться заходи по відновленню інфраструктури – це світло, вода. Триває розмінування території.

"Думаю, протягом до 5 діб ми всі ці заходи виконаємо", - уточнив командувач.

За його даними, наразі українські військові вже зайшли до південних підступів до Чернігова - Ягідне, Іванівка, Золотинка, Шестовиця, Лукашівка, Слобода. На сьогодні туди заходять підрозділи територіальної оборони. Відбувається розчищення від мінно-вибухових предметів, щоб можна було відкрити дорогу сполученням Київ-Чернігів.

"Росіяни оголосили про відхід, але як такого відводу військ не було. Навпаки, бойові дії продовжувалися, вони наносили авіаційні та артилерійські удари, як по наших підрозділах, так і по Чернігову. Вони були направлені на нанесення збитків і загрози життю місцевому населенню. Тому ми продовжуємо виконання завдань. Було прийнято ряд військових заходів, які спонукали їх розпочати відхід", - додав Ніколюк.

Нагадаємо, що на Сіверському напрямку противник продовжує блокування Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України.

Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині. Під контроль української влади повернуто також село Лукашівка.