Зеленський нагородив загиблого документаліста і фотокореспондента Левіна орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський нагородив загиблого на Київщині документаліста, фоторепортера Макса Левіна орденом "За мужність" III ступеня.

Про це йдеться в указі глави держави від 3 квітня.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ЛЕВІНА Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", – зазначено в документі.

Прощання з Левіним відбудеться завтра в Михайлівському соборі (11:00) і на новому кладовищі в Боярці (14:00).

Звʼязок із фотокореспондентом і його колегою Олексієм Чернишовим було втрачено 13 березня. 1 квітня загиблого Левіна знайшли поблизу села Гута Межигірська.

За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL). Автор проєкту AFTER ILOVAYSK.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.