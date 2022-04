Прощання з Максом Левіним пройде 4 квітня в Михайлівському соборі та в Боярці

Прощання із загиблим документалістом і фоторепортером Максом Левіним відбудеться завтра, 4 квітня, в Михайлівському соборі та в Боярці.

Про це повідомив найближчий друг Макса Маркіян Лисейко у Facebook.

"Похорон відбудеться в понеділок (04.04.2022).

11.00 панахида в Михайлівському соборі

12.00 прощання в Михайлівському соборі

14.00 прощання на новому кладовищі в Боярці

14.30 чин похорону на новому кладовищі в Боярці", – написав він.

Лисейко попросив самоорганізуватися з доїздом.

"В кого є авто, допоможіть тим, хто пішки. Можна тут, у коментах", – зазначив він.

Загиблого Макса Левіна виявили 1 квітня поблизу села Гута Межигірська, що в Київській області. Звʼязок із ним був втрачений 13 березня.

За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL). Автор проєкту AFTER ILOVAYSK.

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.