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Повідомлення з посиланням на mywar.mkip.gov.ua є безпечними, – Центр протидії дезінформації

Акаунт, з якого було здійснено розсилку повідомлення під назвою "Ukraine", належить Держспецзв'язку.

Повідомлення з посиланням на mywar.mkip.gov.ua є безпечними, – Центр протидії дезінформації

Повідомлення від Ukraine із посиланням на mywar.mkip.gov.ua, яке отримали українці, є безпечним.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

“Mywar.mkip.gov.ua – це сайт, створений Міністерством культури та інформаційної політики України, щоб громадяни розповідали свої історії війни для всього світу. Акаунт, з якого було здійснено розсилку повідомлення під назвою "Ukraine", належить Держспецзв'язку”, – пояснили у РНБО.

Водночас після надходження зазначеного повідомлення в мережі масово почали з’являтися повідомлення з наступним текстом: “Не відкривати, видаляти, це з метою отримання даних”.

Попереджаємо, що ці залякування не відповідають дійсності.

“Не втрачайте пильності при отриманні будь-яких повідомлень, що містять будь-які посилання, особливо з файлами-додатками у форматі xlsx, exe, zip. В жодному разі не переходьте за такими посиланнями. Дотримуйтесь інформаційної гігієни та слідкуйте за оновленнями лише з перевірених сайтів!” – закликали у Центрі протидії дезінформації.

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