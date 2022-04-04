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Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь, - Міноборони Великобританії

У місті тривають запеклі бої.

Росія стягує війська на Донбас, щоб захопити Маріуполь, - Міноборони Великобританії
Фото: АЗОВ

Російські війська перегруповуються, щоб зосередити свій наступ на Донбас і взяти Маріуполь, який "забезпечить сухопутний коридор в окупований Крим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії Вагнера, пов'язаної з державою, перекидаються в цей район", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони Великобританії, в Маріуполі тривають запеклі бої, російські війська намагаються взяти місто. По Маріуполю продовжують завдавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.

"Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами бійців полку "Азов", ситуація в Маріуполі набагато гірша, ніж у передмістях Києва, хоча кадри звідти жахають. З 1 березня в Маріуполі не вщухає повітряна тривога. 90% міста знищено ворожою авіацією та артилерією. За словами військових, 200 тис. громадян перебувають або під завалами, або в бомбосховищах під постійними обстрілами росіян. У них немає їжі, води, електроенергії. Ведуться запеклі бої. Самі військові, як і городяни, мають обмаль їжі та питної води.

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