Військові полку "Азов" наголошують, що кадри із передмістя Києва жахають, але ситуація у заблокованому росіянами Маріуполі - набагато гірша.

Про це заявив начальник штабу полку Богдан Кротевич, передають "Факти ICTV".

"Ситуація в місті залишаєтсья критичною. 90% міста знищено ворожою авіацією та артилерією. До 200 тис. громадян знаходяться або під завалами, або в бомбосховищах під постійними обстрілами росіян. У них немає їжі, води, електроенергії. В нас немає змоги їм допомогти, бо ви ведемо запеклі бої в місті. У нас немає повітряної тривоги як такової, бо вона почалась із 1 березня та не закінчується досі", - сказав він.

Кротевич зазначив, що те, що зараз відбувається в Маріуполі - це геноцид українського населення.

"Мене вражає та обурює що дозволяють собі російські війська... Тактика ворога полягає у тому, щоб повністю знищити місто разом із мешканцями. Після того, як танки руйнують будівлі, ворог здійснює масований наступ своєю піхотою", - розповів військовий.

Однак, наголосив він, незважаючи на те, що ворог перевищує в кількості особового складу та техніки, це - ніщо в порівнянні з мотивацією та професіоналізмом наших солдатів. За його словами, з ворогом захисники Маріуполя говоритимуть лише "мовою зброї".

Нагадаємо, захисники Маріуполя міцно тримають оборону в повній блокаді. Однак, мирним жителям доводиться дуже тяжко. Росіяни не припиняють обстріли та не узгоджують гуманітарні коридори для евакуації да доставки допомоги. За даними українського омбудсмана, майже 40 тисяч мешканців міста було вивезено до Росії або на окуповану територію Донеччини. Утім, підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи. При цьому деяких дітей розлучають із батьками.

Раніше також повідомлялося, що однією з примусово вивезених окупантами мешканців Маріуполя є 12-річна сирота Кіра Обединська. Вона депортована до Донецька разом з людьми, з якими перебувала у сховищі. Її тато, чемпіон України з водного поло Євген Обединський, загинув 17 березня під час авіабомбардування, маму Кіра втратила ще немовлям. Крім того, окупанти насильно вивозили до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків міста.

2 квітня заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей.

Раніше командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко розповів, у яких тяжких умовах захисники Маріуполя тримають оборону - військові через голод непритомніють, а пити воду доводиться з батарей.