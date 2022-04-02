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"Заберіть дітей... Ми боремося, але відчувати біль кожної дитини Маріуполя невимовно важко”, - "Азов"

Заступник командира полку закликав "зняти конкретну бетонну плиту з конкретної дитини".

"Заберіть дітей... Ми боремося, але відчувати біль кожної дитини Маріуполя невимовно важко”, - "Азов"
Фото: скріншот

Заступник командира полку "АЗОВ" з позивним Калина закликав українців допомогти захисникам Маріуполя, деблокувавши місто, щоб вивезти звідти дітей. 

Він зазначив, що захисники міста міцно тримають оборону в повній блокаді - вчора знищили два БМП, сьогодні - танк та ворожу піхоту, але перебувають на межі життя і смерті.

“Щохвилини героїчні захисники Маріуполя перебувають на межі життя і смерті. В повній блокаді продовжують героїчну боротьбу за Україну та за своїх громадян, воюючи за кожен метр рідної землі. …Ми сподіваємося на деблокаду, знаємо, що політики та військові роблять все можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу з цієї ситуації”, - зазначив заступник командира у зверненні. 

Він закликав усіх українців стати до боротьби за нашу територію і зробити все можливе, щоб в Маріуполь приїхали рятувальники і спецтехніка для розбору завалів.  

“Щоб дитина, чиє маленьке серденько ще б’ється, притиснуте важкими бетонники плитами, була звільнена, бо ще молиться, надіється на всіх вас. Не вірить, що забули. Не вірить, що не прийдуть. Ця дитина символізує зараз наше майбутнє… Уявіть її, не всіх дітей одразу, яких тут тисячі. Уявіть одну, з її історією, її кольором очей та волосся, конкретним іменем. Уявіть і спробуйте подумки сказати, що вона не варта порятунку. Що ви, дорослі, не можете ризикнути заради неї одної. Це її деблокувати ми просимо. Це з неї, з конкретної дитини ви маєте зняти конкретну бетонну плиту”, - зазначив Калина.

“Ми боремося і продовжуємо боротьбу, але відчувати біль кожної дитини Маріуполя невимовно важко. Допоможіть нам боротися, не відчуваючи цього болю. Заберіть дітей”, - додав також він. 

Крім того, він закликав усіх: не припиняйте світ просити про допомогу Маріуполю. 

“Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках - лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини. Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю”, - резюмував боєць з позивним Калина. 

Нагадаємо, раніше командир окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко розповів, у яких тяжких умовах захисники Маріуполя тримають оборону - військові через голод непритомніють, а пити воду доводиться з батарей. 

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