Спеціалісти вибухотехнічної служби проводять огляд місць військових злочинів РФ і вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Спецпризначенці розпочали зачистку звільненого Збройними силами України міста Буча Київської області від диверсантів та пособників російських військ.

Про це повідомили в Нацполіції.

"Наразі в місті працюють бійці заведеного полку спеціального призначення Нацполіції "САФАРІ", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби", - повідомили у відомстві.

В поліції розповіли, що спеціалісти вибухотехнічної служби проводять огляд місць військових злочинів РФ, а також вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Правоохоронці зазначають - перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з жителями і надають їм допомогу."Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям. Поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто", - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, напередодні міський голова м. Буча Анатолій Федорук записав відеозвернення, в якому повідомив, що 31 березня місто звільнили від російських загарбників.