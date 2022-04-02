Над Полтавщиною збили дві ворожі ракети

Сьогодні, 2 квітня над Полтавською областю Зройні сили України збили дві російські ракети. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Перше: під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини. Друге: звуки вибухів, які можна було чути протягом кількох останніх годин у Полтаві, – це навчання ЗСУ. Тримаємо розум холодним! Не панікуємо!" - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вночі російські війська обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук. Під обстрілом опинились житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.