Міносвіти рекомендує школам самостійно визначити, коли закінчиться навчальний рік

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам самостійно визначити дату завершення навчального року в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у наказі міністра Сергія Шкарлета, повідомили у міністерстві.

Школам рекомендують:

самостійно визначити день завершення освітнього процесу у навчальному році;

ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання програм;

організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними консультації.

Також відомство звернулося до директорів та вчителів із закликом звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки учнів. Підсумкова атестація скасована - у разі потреби вчителі можуть оцінити знання дітей дистанційно.

Міносвіти наголошує, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.

Зокрема, керівництво закладів має:

перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку;

видати свідоцтва або табелі досягнень;

видати документи про здобуття освіти.

Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи.

Нагадаємо, що майже 400 дітей постраждали з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З них 153 загинуло та понад 245 поранено. Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Як раніше повідомляли у Міносвіти, в школах дистанційну форму використовують у 13 областях України. У двох областях освітній процес наразі не продовжується.