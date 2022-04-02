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Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"

Машина здатна виявляти ціль на дальності до 40 км і передавати інформацію на засоби ППО в автоматичному режимі.

Армія РФ, яка відступила від Києва, залишила українським військовим вкрай рідкісні зразки техніки. Про це повідомляє 

Defense Express з посиланням на відео, яке з'явилося у мережі.

На відео зафіксований район річки Ірпінь, яка, після знищення дамби, розлилась та утворила важкопрохідне болото. Серед знищених бойових машин десанту зафіксована машина на базі БТР-МДМ "Ракушка".

Фото: defence-ua

Це схоже на машину 9С932-2 зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною "Барнаул-Т".

Фото: defence-ua

Ця ж машина відома під назвою МРУ-Д.

Фото: defence-ua

У розгорнутому вигляді 9С932-2, перші партії якої потрапили до армії РФ лише у 2018 році, виглядає наступним чином:

Фото: defence-ua

Ця машина оснащена радіолокаційною станцією, яка здатна виявляти цілі на дальності до 40 км. А головне - передавати цю інформацію на засоби протиповітряної оборони в автоматичному режимі.

"Судячи з того, що машина 9С932-2 у складеному та не пошкодженому вигляді, з високою долею вірогідністю у цій машині може бути цілим блок ідентифікації "свій-чужий". І це справжній подарунок для фахівців ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України, - зазначає видання.

Нагадаємо, серед російських трофеїв, які вдалося захопити бійцях ЗСУ, зокрема, найновіша командно-штабна машина армії Росії - Р-149МА1, яка є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як "Созвездие". А також новенькі російські броньовані "Урали" моделі "Торнадо-У", які зійшли з конвеєру в 2021-му.

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