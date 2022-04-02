"Алло" звільнила більш як половину персоналу

Через війну в Україні компанія “Алло” звільнила більш як половину співробітників. Про це повідомив голова її правління Дмитро Деревицький.

Він зазначив, що компанія втратила частину активів - частина магазинів розграблена або знищена снарядами, втрачено контроль над магазинами на окупованих територіях. Також у маркетплейса є проблема з оплатою оренди.

“Алло” відчуває тиск від части орендодавців, які вимагають оплату від відкриті магазини в звичайному розмірі. При цьому продажі впали значно у порівнянні з довоєнним рівнем”, - зазначив Деревицьий.

За його словами, “Алло” намагається адаптуватися до нових умов - компанія перевезла основний об’єм товарів на західну Україну і налаштовує там роботу розподільчих центрів. Та намагається повноцінно запустити онлайн-торгівлю.

Нагадаємо, вчора стало відомо про намір власника компанії Rozetka Владислава Чечоткіна звільнити більшість з 8000 персоналу компанії.