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"Алло" звільнила більш як половину персоналу

Компанія переїхала на західну Україну.

"Алло" звільнила більш як половину персоналу
Фото: facebook/dmitry.der.9

Через війну в Україні компанія “Алло” звільнила більш як половину співробітників. Про це повідомив голова її правління Дмитро Деревицький.

Він зазначив, що компанія втратила частину активів - частина магазинів розграблена або знищена снарядами, втрачено контроль над магазинами на окупованих територіях. Також у маркетплейса є проблема з оплатою оренди. 

“Алло” відчуває тиск від части орендодавців, які вимагають оплату від відкриті магазини в звичайному розмірі. При цьому продажі впали значно у порівнянні з довоєнним рівнем”, - зазначив Деревицьий. 

За його словами, “Алло” намагається адаптуватися до нових умов - компанія перевезла основний об’єм товарів на західну Україну і налаштовує там роботу розподільчих центрів. Та намагається повноцінно запустити онлайн-торгівлю.

Нагадаємо, вчора стало відомо про намір власника компанії Rozetka Владислава Чечоткіна звільнити більшість з 8000 персоналу компанії.

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