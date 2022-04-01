Rozetka звільняє більшість з 8000 співробітників, - ЗМІ

Власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, в якому сповістив їх про рішення звільнити більшість з 8000 персоналу. Про це пише видання ain.ua.

Таке рішення Чечоткін пояснив тим, що у компанії рекордно впали обороти - з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні; вона втратила 25 магазинів, які були знищені або розграбовані; а склади біля Києва заблоковані. До того ж люди перестали купувати товар, натомість оформлюють його повернення.

“Весь цей потік інформації обробляли одиниці з 8000. А доставка була неможлива через обстріли українських міст”, - зазначив керівник Rozetka в листі до співробітників.

Він додав, що велика, ефективна, зростаюча компанія перетворилася на літак у піке і все, що будувалося 18 років, зруйновано - наразі компанія не може забезпечити роботою більшість співробітників.

“Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися. Це величезний удар, і я прошу вибачення у кожного з вас. Ви чудові спеціалісти? І зараз ми говоримо з низкою міжнародних компаній, які, можливо, зроблять вам пропозиції щодо роботи. Ви заслуговуєте найкращого!” - зазначив Владислав Чечоткін.

Він також повідомив, що в перші дні війни компанія намагалася вивозити співробітників з гарячих точок і допомагати їм та їхнім сім'ям, які опинилися в смертельній небезпеці. Надала тисячі товарів першої необхідності як гуманітарну допомогу.

Власник Rozetka також зазначив, що компанія спробує перезапустити бізнес.

“В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом, і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям у першу чергу: продуктів харчування, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти порівняно із січнем 2022, та все ж це надія на краще”, - зазначив Чечоткін.

Ain.ua пише, що одним із перших Rozetka почала розпускати свій IT-відділ через неможливість виплачувати співробітникам зарплати.

Нагадаємо, в Мінекономіки зазначили, що через війну в Україні не працює 50% бізнесу. Збитки від війни, за останніми даними, з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів.