У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Rozetka звільняє більшість з 8000 співробітників, - ЗМІ

Оборот компанії за місяць упав з 4 млрд грн до 23 млн.

Rozetka звільняє більшість з 8000 співробітників, - ЗМІ
Фото: rozetka.com.ua

Власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, в якому сповістив їх про рішення звільнити більшість з 8000 персоналу. Про це пише видання ain.ua.

Таке рішення Чечоткін пояснив тим, що у компанії рекордно впали обороти - з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні; вона втратила 25 магазинів, які були знищені або розграбовані; а склади біля Києва заблоковані. До того ж люди перестали купувати товар, натомість оформлюють його повернення. 

“Весь цей потік інформації обробляли одиниці з 8000. А доставка була неможлива через обстріли українських міст”, - зазначив керівник Rozetka в листі до співробітників. 

Він додав, що велика, ефективна, зростаюча компанія перетворилася на літак у піке і все, що будувалося 18 років, зруйновано - наразі компанія не може забезпечити роботою більшість співробітників. 

“Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися. Це величезний удар, і я прошу вибачення у кожного з вас. Ви чудові спеціалісти? І зараз ми говоримо з низкою міжнародних компаній, які, можливо, зроблять вам пропозиції щодо роботи. Ви заслуговуєте найкращого!” - зазначив Владислав Чечоткін.

Він також повідомив, що в перші дні війни компанія намагалася вивозити співробітників з гарячих точок і допомагати їм та їхнім сім'ям, які опинилися в смертельній небезпеці. Надала тисячі товарів першої необхідності як гуманітарну допомогу. 

Власник Rozetka також зазначив, що компанія спробує перезапустити бізнес. 

“В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом, і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям у першу чергу: продуктів харчування, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти порівняно із січнем 2022, та все ж це надія на краще”, - зазначив Чечоткін. 

Ain.ua пише, що одним із перших Rozetka почала розпускати свій IT-відділ через неможливість виплачувати співробітникам зарплати. 

Нагадаємо, в Мінекономіки зазначили, що через війну в Україні не працює 50% бізнесу. Збитки від війни, за останніми даними, з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також