Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
ГоловнаЕкономікаДержава

На Львівщині відкрили нове газове родовище

"Російський газ піде за курсом їхнього корабля". 

На Львівщині відкрили нове газове родовище
Фото: скрін

У Львівській області відкрили нове газове родовище.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram. 

"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля", – написав він.

Козицький додав, що родовище вже відкрито офіційно, а далі буде нарощуватися видобуток. 

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги мешканці окремих районів Львівської області чули звуки, подібні до вибухів. Козицький сказав, що загроз із повітря для області не було. Джерелом звуку була газодобувна вишка, що здійснила контрольований викид суміжних газів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також