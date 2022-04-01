Сила в єдності. Фінансові ресурси для Перемоги

За даними Міністерства фінансів до бюджету України з початку війни надійшло близько 3 млрд доларів США допомоги міжнародних фінансових організацій, у тому числі:

Програма екстреного фінансування МВФ (RFI) – $1,4 млрд.;

Програма макрофінансової допомоги ЄС – $0,7 млрд.;

Програма політики розвитку Світового банку (DPL) – $0,31 млрд.;

Пакет первинної допомоги ЄІБ – $0,44 млрд.

Крім того, Урядом України укладено міжурядові кредитні програми з урядами США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції на загальну суму майже 2,5 млрд. дол. США. Надходження коштів очікується найближчим часом.

Загальний обсяг проектів кредитної та грантової підтримки, щодо яких уже отримано фінансування або очікується надходження коштів найближчим часом, перевищує 7 млрд. дол. США. З них: програми міжнародних фінансових організацій (МВФ, СБ, ЄІБ та ЄС) – 2,9 млрд. дол. США, грантова підтримка країн-партнерів – понад 0,9 млрд. дол. США (США, ЄС, Італія, Великобританія, Данія, Латвія, Литва, Ісландія та ін.).

Фото: dw.com

Світовий банк оголосив про надання Україні кредитної підтримки на 3 млрд. дол. США, яка має надійти протягом найближчих місяців. Окрім зазначеної вище програми DPL (кошти за якою уже надійшли) Світовий банк планує виділити 200 млн. дол. США на підтримку сфер охорони здоров’я і освіти та майже 2,5 млрд. дол. США на фінансування різних проектів секторальної післявоєнної відбудови економіки.

Також Україною ведуться переговори з урядом США про отримання кредитної гарантії обсягом 1 млрд. дол. США.

Спрямування зазначених вище програм екстреної підтримки України умовно можна розділити на дві категорії: спрямовані на загальну підтримку макрофінансової стабільності (зокрема програми RFI МВФ, МФА ЄС) і спрямовані на розв’язання гострих гуманітарних питань (включаючи питання безпеки, надання притулку та житла, закупівлі продовольчих товарів, медикаментів, палива для громадян тощо).

Про бажання надати екстрену гуманітарну допомогу населенню України та біженцям з України також заявили міжнародні організації – ООН (1,7 млрд. дол. США), Червоний хрест (0,01 млрд. дол. США); уряди таких країн як - Франція (0,4 млрд. дол. США), Великобританія (0,3 млрд. дол. США), Норвегія (0,2 млрд. дол. США), США (понад 5,3 млрд. дол. США), Австралія (0,1 млн. дол. США), Данія (0,02 млн. дол. США), Південна Корея (0,01 млн. дол. США), а також великі міжнародні корпорації. Загальний обсяг оголошеної гуманітарної допомоги перевищує 8 млрд. дол. США.

Крім зазначених програм екстреної підтримки зараз розробляються ряд програм середньострокового характеру для післявоєнної відбудови економіки України, зокрема:

Новостворений Трастовий фонд солідарності з Україною, ініційований ЄС та Світовим банком для післявоєнного економічного відновлення України. Капіталізація фонду зараз оговорюється. Про конкретні обсяги підтримки фонду вже заявили Швеція, Нідерланди, Австрія, Японія.

Проекти ЄБРР на підтримку стійкості та засобів до існування в Україні та постраждалих країнах на суму 2,2 млрд. дол. США.

Ініціативи ЄІБ спрямовані на «фінансування потреб критичної інфраструктури» (транспорт, енергетику, міський розвиток і цифрові інвестиції) та на «допомогу у відбудові всього, що знищила російська армія». Попередній обсяг цих програм – 1,7 млрд. євро.

Військова допомога Україні здійснюються за окремим програмами і не включається в загальні програми макрофінансової чи гуманітарної допомоги. Військову допомогу Україні надали: ЄС (1,1 млрд. дол. США), США (1,6 млрд. дол. США), Хорватія (0,02 млрд. дол. США), Канада (0,03 млрд. дол. США), Австралія (0,1 млрд. дол. США), Великобританія (0,1 млрд. дол. США) та інші країни. Загальний обсяг оголошеної військової допомоги Україні з боку країн-партнерів становить понад 3 млрд. дол. США, однак точний обсяг такої допомоги не повідомляється з очевидних причин безпеки.

Хоча вищезазначені обсяги фінансової підтримки є більшими від надходжень попередніх років та майже не містять додаткових умов їх отримання, потрібно зауважити, що вони є неспівмірними із розміром збитків, які зазнала Україна, захищаючи кордони Європи від російської навали.

Так, за експертними оцінками, оприлюдненими Прем’єр-міністром України, збитки України від розпочатої Росією війни перевищать $1 трильйон. Ця цифра враховує як уже завдані руйнування інфраструктури та економіки, так і майбутні втрати у наступні роки.

У цей жахливий час ми безмежно вдячні нашим західним партнерам, які щодня доводять, що вони з нами і підтримують нас доступними для них способами.

Перше. Росія обкладена настільки важкими санкціями, що можна з упевненістю припустити, що у середньостроковій перспективі це призведе до краху путінської Росії. І тоді з'явиться надія, що нова Росія, яка буде побудована на уламках колишньої, буде як мінімум більш адекватною та передбачуваною.

Друге. Санкції, якими нині обкладена Росія, б'ють не лише по ній, але і по західним країнам. Приміром, Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що через війну в Україні, розв'язану РФ, у Німеччині зафіксовано високу інфляцію, і його країна стане біднішою. Однак він висловив упевненість, що німці готові заплатити цю ціну.

Тобто наслідки санкцій є обопільно гострим мечем, наздоганяють усіх.

Ще раз наголошую, що ми щиро вдячні за те, що нам допомагають, але, на жаль, цього не достатньо.

Мушу зазначити, що наші партнери не перебувають на передовій і не можуть повною мірою усвідомити масштаб катастрофи, яка зараз відбувається. Ціна, яку ми платимо за свободу та демократію без перебільшення всього світу, неспівставна з тією допомогою, яку ми отримуємо. Україна не просто страждає фізично та економічно, а позбавляється прогресу поколінь. Ми позбавляємось цілих економічних галузей, тисяч безневинних життів, але продовжуємо стояти на цьому рубежі.

Саме тому Україна потребує створення спеціального Фонду відновлення економіки, аналогічного до європейських фондів розвитку та співставного із ними за обсягом.

Звертаючись до всіх, хочеться сказати, що ми готові стояти й надалі. Все що нам потрібно – це міцна рука допомоги та усвідомлення того, ким саме ми стали для світу вже зараз. Ми сильні і разом будемо лише сильнішими. Тільки спільними зусиллями ми зможемо здолати спільного ворога.

Ми переможемо. І переможемо разом!