Збитки України через війну з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів, – Шмигаль

Збитки України через війну з Росією з врахуванням майбутніх втрат перевищує 1 трлн доларів.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю interfax.com.ua.

Він зазначив, що підрахунок поки що експертний, але збитки структуровані.

Перші збитки – це прямі інфраструктурні збитки. “Це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щоденно ростуть. Зараз наша оцінка – близько 120 млрд дол”, – сказав Шмигаль.

З урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то ця цифра зростає до понад 270 млрд.

Друга частина – підрахунок втрат нашої економіки, падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли у нас будуть тривати бойові дії. “Це недоотриманий прибуток та невкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками ця сума складає понад 290 млрд дол”, – зазначено у повідомленні.

Третя частина – збитки, отримані державою внаслідок зменшення ВВП в перспективі. “До війни у нас були плани, як буде зростати наша економіка. Тепер підприємства, які мали приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєво коригування”, – пояснив Шмигаль.

За його словами, за першими двома частинами збитки станом на початок березня становлять більше 560 млрд доларів. “Це прямі втрати. По третій частині – збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більше триліона долларів”, – підсумував він.

Нагадаємо, для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина цього реєстру буде працювати через “Дію». Кожна людина зможе зареєструвати втрати, нанесені її домоволодінню. Ми будемо мати точний, майже бухгалтерський облік всіх нанесених збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків.