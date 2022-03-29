"Укроборонпром" освоїв ремонт російської трофейної техніки

Підприємства "Укроборонпрому" ремонтують не лише українську військову техніку, а й захоплену в Україні російську військову техніку. Про це заявила речниця ДП "Укроборонпром" Наталія Сад на брифінгу, повідомляє "Українська правда".

"Підприємства Укроборонпрому на 100% виконують щоденний графік виробництва та ремонту військової техніки, погоджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. На 100% щодня. Кожного дня "Укроборонпром" передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки та якої саме, однак виробництво, модернізація та її ремонт здійснюються цілодобово", - зазначила речниця.

Також підприємство здійснює ремонт трофейної техніки.

"Підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса"", - зазначила Наталія Сад.

Вона додала, що з перших днів війни концерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію. Це стосується і документообігу: завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України. Також оборонні підприємства отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, за даними з відкритих джерел, з початку війни з Росією Україна захопила щонайменше 117 російських танків, а втратила своїх 74 танки.