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Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь

"Відлітав своє".

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії. Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці.

Фото: facebook/128brigade
За допомогою дрона ворог обстрілював позиції військових і мирні села за лінією фронту.

Фото: facebook/128brigade

Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підійматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км. Його вага - 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти. За допомогою цього дорого апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

Фото: facebook/128brigade

"Цей конкретний "Орлан-10" своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі "раптово впав і розбився".

Нагадаємо, захисники з Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

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