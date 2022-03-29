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28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі ворога.

28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Фото: Держспецзв'язку

28 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил

«Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети

Усього росіяни станом на ранок 28 березня втратили 17 тис. військових та 316 одиниць авіації.

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