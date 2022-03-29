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​Російські окупанти зайшли в Чорнобильський Рудий ліс без захисту і підняли радіоактивний пил, - Rеuters

Це могло викликати внутрішнє опромінення.

​Російські окупанти зайшли в Чорнобильський Рудий ліс без захисту і підняли радіоактивний пил, - Rеuters
Фото: Макс Требухов

Російські окупанти увійшли у зону Чорнобильської АЕС без радіаційного захисту та перебувають у високотоксичній місцевості під назвою "Рудий ліс", піднявши там хмари радіоактивного пилу.

Про це пише Reuters із посиланням на робітників станції.

Два джерела агенції повідомили, що у колоні російських військових не було використано жодних протирадіаційних засобів. Ще один співробітник станції додав, що це було "самовбивство" для росіян, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення.

Двоє робітників ЧАЕС, які саме чергували, коли російські танки увійшли до Чорнобиля 24 лютого, розповіли, що окупанти захопили майданчик, де контролюється безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива та нагляд за реактором, який вибухнув у 1986 році.

Вони також розповіли, що бачили, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через "Рудий ліс", який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля, приблизно за 100 км на північ від Києва.

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Рудий ліс вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

Один зі співробітників станції також розповів Reuters, що розмовляв з деякими рядовими російськими солдатами.

"Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали. Вони гадки не мали, на якому об'єкті перебувають", - сказав він.

Нагадаємо, ЧАЕС перебуває у ворожій окупації. У зоні відчуження горить 10 000 га лісу, що несе загрозу радіації Україні, Білорусі та країнам Європи.

Російські війська при цьому продовжують мілітаризацію зони відчуження .

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