На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
ГоловнаНовини -

Два "тигри", вантажний автомобіль і танк: на Сіверщині продовжують знищувати російську техніку

Крім того, українські військові знищили близько 22 окупантів.

Два "тигри", вантажний автомобіль і танк: на Сіверщині продовжують знищувати російську техніку
Фото: ОК "Північ"

На Сіверщині було знищено два російські "Тигри", вантажний автомобіль і танк. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться в повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Також українські військові інформують, що ліквідували близько 22 російських окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 березня, російські окупанти тричі намагались атакувати позиції захисників України на східному напрямку. Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

Зазначається, що втрати особового складу росіян - до 70 осіб. Також знищено сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також