Два "тигри", вантажний автомобіль і танк: на Сіверщині продовжують знищувати російську техніку

Крім того, українські військові знищили близько 22 окупантів.

На Сіверщині було знищено два російські "Тигри", вантажний автомобіль і танк. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сьогодні 2 бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль "Урал" з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться в повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Також українські військові інформують, що ліквідували близько 22 російських окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 березня, російські окупанти тричі намагались атакувати позиції захисників України на східному напрямку. Збройні сили України відбили атаки, а окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

Зазначається, що втрати особового складу росіян - до 70 осіб. Також знищено сім танків, чотири БМП та два безпілотники.