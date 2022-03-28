Укрзалізниця повертає продаж квитків за 10 днів до відправлення, евакуаційні рейси залишаються

Наразі вже 3,2 млн пасажирів евакуйовано залізницею на захід країни та за кордон.

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною. Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У той же час, УЗ збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де триває евакуація громадян.

Наразі вже 3,2 млн пасажирів евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон.

"Відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - зазначається в повідомленні.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті.

Квитки можна придбати: у залізничних касах, на сайті УЗ, в Viber-боті; в Telegram-боті; у Facebook Messenger та в Apple Messages.

Нагадаємо, раніше УЗ повертарнула платний проїзд із заходу на схід і за кордон. Евакуаційні потяги залишаються безкоштовними.