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У Маріуполі за час облоги РФ загинуло майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок

В облозі залишилося 170 тисяч осіб.

У Маріуполі за час облоги РФ загинуло майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок
Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі, 16 березня 2022 року
Фото: Sky News

У Маріуполі за час російської облоги загинуло майже 5 тисяч людей, з них майже 210 — діти.

Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, пише Укрінформ.

“За 27 діб облоги, станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, з них приблизно 210 дітей”, – йдеться в повідомленні.

За вказаний період ворожими обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, що становить 90% від загальної кількості, з них прямим влученням – 1560 (60%), а зруйновано 1040 (40%). У приватному секторі пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).

Також зруйновано 3 лікарні, пошкоджено ще 7. Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.

У місті пошкоджено також два заводи, порт та військову частину.

До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В облозі залишилося 170 тисяч осіб, депортовано Росією – 30 тисяч.

Міський голова Маріуполя зазначив, що ці дані є лише приблизними, адже точно порахувати загиблих зараз неможливо, оскільки постійно тривають бої.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Маріуполь — це друге Алеппо. Він зазначив, що Захід має колективно відреагувати на ситуацію довкола українського міста та вжити термінових заходів.

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