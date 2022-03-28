Шон Пенн допоможе переселенцям на Львівщині

Засновник благодійної організації CORE, відомий актор і режисер Шон Пенн зустрівся з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким і заявив, що його організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні.

«Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати усім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою», - сказав Пенн, якого цитує Львівська ОВА.

Як відомо, Львівщина – це регіон, куди прибуває найбільше внутрішньо переміщених осіб і звідки найбільше людей перетинає кордон з Польщею. Саме тому Пенн поцікавився роботою з переселенцями в регіоні і якої допомоги вони ще потребують.

«Львівщина постійно отримує від європейських країн гуманітарну допомогу, яку ми відправляємо далі по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати переселенців харчуванням. Станом на зараз роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках і гуртожитках – це не вихід і потрібно стабілізувати навчальний процес», - сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Від початку війни Львівська область прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців. Лише за останню добу – 585 осіб.