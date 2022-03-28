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"Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої... набрали": СБУ перехопила розмови загарбників, які мародерствують в Україні

Крадіжки серед російських окупантів набули величезного розмаху.

"Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої... набрали": СБУ перехопила розмови загарбників, які мародерствують в Україні
Фото: Генштаб

Мародерство, крадіжки, які вчиняють російські окупаційні війська в Україні, набули величезного розмаху.

Про це зазначили в Службі безпеки України, оприлюднивши нову перехоплену розмову окупантів.

"Особливо "везучими" себе вважають ті, хто стоять у Київській області", - зауважують в СБУ.

" Ты пила абсент когда-нибудь?", - запитує росіянин у своєї дівчини. А на її здивоване запитання, чи він часом не на курорті, відповідає: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали".

В Службі безпеки кажуть - окупанти далеких планів на майбутнє будувати не беруться: " Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…"

"Бо перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля", - резюмують в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплені розмови, в яких російські окупанти, котрі перебувають поблизу Києва, вважають, що доля посміхнулася їм - поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тому планують повернутися додому "заможнішими".

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