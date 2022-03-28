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​В Україні поширюють фейк про те, що "Укрпошта" нібито ввійшла в склад пошти РФ, - Смілянський

"Згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта", - наголосив очільник національного оператора поштового зв'язку.

​В Україні поширюють фейк про те, що "Укрпошта" нібито ввійшла в склад пошти РФ, - Смілянський
Фото: Facebook/Igor Smelyansky

Серед українців почали поширювати фейкову інформацію про те, що начебто АТ "Укрпошта" ввійшла в склад пошти РФ.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сподіваюсь Ви не відкриваєте цей спам, але на всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ Укрпошта увійшла у склад пошти росії, а згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта", - зазначив Смілянський.

Фото: Facebook/Igor Smelyansky

Він закликав довіряти перевіреній інформації та офіційним джерелам.

Нагадаємо, міський голова Славутича спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупантами та просила їх про гуманітарну допомогу.

Раніше російське міноборони поширило неправдиву інформацію про те, що СБУ начебто "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців".

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