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Через бойові дії біля Києва 82 тис. абонентів на правому березі залишилися без електропостачання, – КМДА

Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу", але водопостачання столиці не відключене.

Через бойові дії біля Києва 82 тис. абонентів на правому березі залишилися без електропостачання, – КМДА
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра, повідомляє пресслужба КМДА.

"Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли", – сказано в повідомленні.

Наразі фахівці ДТЕК "Київські електромережі" проводять оперативне перемикання на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури. Решті споживачів відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло.

У зв’язку із пошкодженням електромереж знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене. На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 28 березня повідомив, що ворог безуспішно намагається прорвати оборону Києва.

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