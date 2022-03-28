За три тижні березня до України спрямували майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги, – заступник голови ОП

Транспортування гуманітарної допомоги відбувається за допомогою автівок, а також залізниці.

148 566 тонн гуманітарної допомоги було ввезено в Україну протягом трьох тижнів березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Штаб та обласні хаби працюють злагоджено і без зайвої бюрократії», - зазначив він.

Тимошенко додав, що саме з обласних логістичних центрів вантажі направляють до пунктів видачі та громад областей.

Зокрема, транспортування гуманітарної допомоги відбувається за допомогою автівок, а також залізниці - у березні нею було відправлено 38 388 тонн гуманітарного вантажу.

«Окрема подяка людям, що на тимчасово окупованих територіях, до яких нам вдається відправити допомогу, попри ризики розносять по домівках харчі, ліки, воду», - написав Тимошенко.