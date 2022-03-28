У неділю Повітряні сили знищили 4 ворожі літаки, три із них – на Київщині

У ворога також стало менше на один вертоліт, 2 БпЛА і 2 крилаті ракети.

За минулу добу Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети. Про це інформує пресслужба командування Повітряних сил.

"Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів", – сказано в повідомленні. Загострення обстановки почалось ближче до 22:00, коли по всій країні заревіли повітряні тривоги, констатують військові.Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

"По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів", – додали у командуванні повітряних сил.

Раніше повідомляли, що вчора в Одеській області збили ракету окупантів, на Волині після ракетного обстрілу працює ДСНС.