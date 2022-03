Під час церемонії вручення кінопремії "Оскар", яка відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня, хвилиною мовчання вшанували жертв війни РФ в Україні. Це сталося після того, як американська акторка українського походження Міла Куніс вийшла на сцену, щоб оголосити виступ Ребі Макінтайр з піснею Somehow You Do з фільму "Чотири добрі дні".

Фото: twitter.com/nypost

Оголошуючи вихід співачки, вона нагадала глядачам про "темні часи, в яких опинився світ", а пісня Ребі Макінтайр якраз підходить для цього моменту.

"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю", – сказала Міла Куніс.

Після виступу Ребі Макінтайр на чорному екрані з'явився текст про те, що зараз в Україні мільйони сімей потребують їжі, крові та медикаментів.

"Хвилиною мовчання ми хочемо висловити нашу підтримку народу України, який зараз переживає вторгнення та несправедливість на власній землі. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони родин в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Вболіваємо за Україну", – було написано на екрані.

Фото: АВС

Фото: АВС

Фото: АВС

У перерві між врученням призів американської кіноакадемії організатори церемонії показали кілька відеороликів, в одному з них був заклик робити пожертвування для України.

Частина гостей церемонії у Лос-Анджелесі доповнила вбрання значками та стрічками у кольорах українського прапора, а також блакитною стрічкою #saverafugees на підтримку українських біженців.

Нагадаємо, Міла Куніс та її чоловік Ештон Катчер звернулися за підтримкою України до своїх шанувальників і вже зібрали понад 35 млн доларів допомоги.

Раніше голлівудський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати проведення 94-ї щорічної церемонії нагородження "Оскар", якщо президентові України Володимиру Зеленському не дадуть на ньому виступити.