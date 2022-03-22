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Sotheby's, Christie's та Phillips допоможуть розслідуванню щодо статків російських олігархів

Проаналізують колекції Романа Абрамовича, Михайла Фрідмана, Алішера Усманова та членів родини Ротенбергів.

Sotheby's, Christie's та Phillips допоможуть розслідуванню щодо статків російських олігархів
Фото: artwide.com

Провідні аукціонні дома Christie's, Sotheby's та Phillips братимуть участь у міжнародному розслідуванні щодо статків російських олігархів, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє ArtNews.

Серед активів, щодо яких ведеться розслідоування – колекції Романа Абрамовича, Михайла Фрідмана, Алішера Усманова та членів родини Ротенбергів. 

Міністерство фінансів США оприлюднило подробиці про діяльність міжнародної оперативної групи REPO (Російські еліти, довірені особи та олігархи), що досліджує активи росіян із "чорного списку". Розслідування REPO вже призвело до конфіскації суперяхт у російських олігархів.

"Ми суворо дотримуємося чинних санкцій і уважно стежимо за будь-якими оновленнями списків", — йдеться у заяві представника Sotheby’s.

Санкції забороняють аукціонним будинкам здійснювати угоди з росіянами, внесеними до чорного списку, та їх афілійованими особами за кордоном. 

Нагадаємо, раніше аукціонні доми Sotheby’s, Christie’s і Bonhams скасували аукціони російського мистецтва через вторгнення РФ на територію України.

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