У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
ГоловнаНовини -

Україна розірвала угоди з російськими авторськими організаціями

На рахунках УААСП заморозили більше 7 млн гривень російських роялті - їх використають на підтримку українських музикантів.

Україна розірвала угоди з російськими авторськими організаціями
Валерій Харчишин
Фото: Укрінформ

Українська агенція з авторських та суміжних прав розірвала угоди з російськими авторськими організаціями через військову агресію РФ. Про це заявив генеральний директор ГО УААСП Валерій Харчишин.

“ГО УААСП розриває міжнародну угоду з РАО в односторонньому порядку. А це значить, що більше 7 млн гривень роялті окупантів, що, за міжнародною угодою, ми мали б сплатити російським «скоморохам», заморожуємо на рахунку нашої організації,” - йдеться в повідомленні.

Харчишин також зазначив, що УААСП ініціює розподіл і виплату зазначених коштів виключно серед авторів України. Крім того, агенція готує розподіл і виплату першого траншу допомоги від конфедерації CISAC, а саме близько €100 000.

Нагадаємо, вісьмох відомих російських виконавців позбавлять присуджених в Україні почесних звань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також