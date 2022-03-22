Україна розірвала угоди з російськими авторськими організаціями

На рахунках УААСП заморозили більше 7 млн гривень російських роялті - їх використають на підтримку українських музикантів.

Українська агенція з авторських та суміжних прав розірвала угоди з російськими авторськими організаціями через військову агресію РФ. Про це заявив генеральний директор ГО УААСП Валерій Харчишин.

“ГО УААСП розриває міжнародну угоду з РАО в односторонньому порядку. А це значить, що більше 7 млн гривень роялті окупантів, що, за міжнародною угодою, ми мали б сплатити російським «скоморохам», заморожуємо на рахунку нашої організації,” - йдеться в повідомленні.

Харчишин також зазначив, що УААСП ініціює розподіл і виплату зазначених коштів виключно серед авторів України. Крім того, агенція готує розподіл і виплату першого траншу допомоги від конфедерації CISAC, а саме близько €100 000.

Нагадаємо, вісьмох відомих російських виконавців позбавлять присуджених в Україні почесних звань.