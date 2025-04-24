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Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України

На думку Трампа, це дуже велика поступка з боку РФ.

Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України і це “дуже велика поступка”, повідомляє Суспільне.

Крім того Трамп запевнив, що чинить тиск на Росію.

"Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на РФ", - наголосив Трамп.

У відповідь на питання щодо територіальних уступок України президент США зазначив, що це залежить від того, про яку територію йдеться.

"Вони втратили багато територій. І ми зробимо все, що в наших силах. Працюючи з Україною, ми зробимо все можливе, але вони втратили багато територій", - запевнив Трамп, і додав, що повернути окупований Росією Крим під український контроль буде "дуже тяжко".

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