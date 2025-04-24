Рубіо і Віткофф заперечують, що Білий дім розглядає можливість зняти енергетичні санкції з РФ у межах мирної угоди

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює можливість зняття санкцій з російських енергетичних активів, зокрема з “Північного потоку-2”.

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф заперечують оприлюднену у медіа інформацію, що Білий дім розглядає можливість зняти енергетичні санкції з РФ, у тому числі щодо “Північного потоку-2”, у межах мирної угоди з Україною.

Зокрема Марко Рубіо написав про це у соцмережі Х.

“Це однозначно неправда. Ні зі Стівом Віткоффом, ні зі мною не було жодних розмов про скасування санкцій проти Росії в рамках угоди з Україною. Це журналістська недбалість. Якщо видання Politico має хоч крихту порядності, вони мають повністю спростувати цю вигадку”, – написав Рубіо.

Зазначимо, що напередодні Politico із посиланням на 5 джерел опублікувало матеріал, що Білий дім обговорює зняття санкцій з російських енергетичних активів, зокрема з “Північного потоку-2”.

Як зазначає видання, зняття санкцій, які зараз діють щодо одного з основних трубопроводів Росії, що з’єднує її родовища природного газу із Західною Європою, стане різким розворотом у політиці США, які вперше були запроваджені під час першого терміну президента Дональда Трампа. Президент Джо Байден відмовився від цих санкцій на початку свого терміну, але відновив їх після того, як Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Відновлення “Північного потоку-2” може принести Москві несподіваний фінансовий прибуток, але лише в тому випадку, якщо ЄС знову погодиться купувати російський газ через трубопровід – перспектива, яка виглядає малоймовірною, враховуючи кампанію ЄС щодо відмови від імпорту російської енергії. Але скасування санкцій означатиме дипломатичний переворот для Росії та серйозну поступку з боку Трампа.

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій, повідомили Politico люди, знайомі з ходом переговорів. Віткофф, який заявив, що він подружився з Путіним у ролі представника Трампа в Москві, доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію в рамках цих зусиль, повідомили двоє людей, знайомих із цим питанням.

За даними Politico, ця ініціатива Віткоффа наразі не знайшла великої підтримки в Білому домі. Водночас Марко Рубіо протистояв цій ідеї.

Пізніше у спільній заяві Білого дому держсекретар Марко Рубіо та Віткофф заперечили дискусії про послаблення санкцій.