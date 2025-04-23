Зеленський про зустріч у Лондоні: Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі щодо припинення війни Росії проти України у Лондоні.
“Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно”, - наголосив президент України.
Він додав, що на зустрічі американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання.
“Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями”, - підсумував голова держави.
У своєму повідомленні Володимир Зеленський також оприлюднив скріншот з Кримською декларацією США.
Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025
- Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.
- Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
- Про такі пропозиції офіційно не говорили, то одразу декілька західних медіа писали, що Вашингтон на зустрічі в Парижі передав українцям і європейцям пропозиції, які, на його думку, допоможуть покласти край війні. Від публікації до публікації деталі змінювалися, але серед основних позицій: визнання Криму частиною Росії, визнання ЗАЕС і території довкола неї – нейтральною територією з можливістю управління США, заборона на вступ України до НАТО.
- Окремо віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів.
- Віцепремʼєрка Юлія Свириденко на цьому тлі відповіла, що Україна капітулювати не збирається.