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Зеленський про зустріч у Лондоні: Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Зеленський висловив сподівання, що США та інші партнери діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями.

Зеленський про зустріч у Лондоні: Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі щодо припинення війни Росії проти України у Лондоні.

“Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно”, - наголосив президент України.

Він додав, що на зустрічі американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання. 

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“Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями”, - підсумував голова держави.

У своєму повідомленні Володимир Зеленський також оприлюднив скріншот з Кримською декларацією США.

  • Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.
  • Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
  • Про такі пропозиції офіційно не говорили, то одразу декілька західних медіа писали, що Вашингтон на зустрічі в Парижі передав українцям і європейцям пропозиції, які, на його думку, допоможуть покласти край війні. Від публікації до публікації деталі змінювалися, але серед основних позицій: визнання Криму частиною Росії, визнання ЗАЕС і території довкола неї – нейтральною територією з можливістю управління США, заборона на вступ України до НАТО.
  • Окремо віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів. 
  • Віцепремʼєрка Юлія Свириденко на цьому тлі відповіла, що Україна капітулювати не збирається.
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