Зеленський про зустріч у Лондоні: Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Зеленський висловив сподівання, що США та інші партнери діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі щодо припинення війни Росії проти України у Лондоні.

“Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно”, - наголосив президент України.

Він додав, що на зустрічі американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання.

“Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями”, - підсумував голова держави.

У своєму повідомленні Володимир Зеленський також оприлюднив скріншот з Кримською декларацією США.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025