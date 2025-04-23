Норвегія перерахує 2,4 млрд крон до фонду Світового банку для підтримки України

Загалом у 2025 році країна перерахує на потреби нашої держави 85 млрд крон.

Норвегія внесе 2,4 млрд норвезьких крон до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF), який адмініструє Світовий банк.

Про це йдеться на урядовому сайті країни.

Фонд спрямовує фінансування на критичні потреби нашої держави під час війни, зокрема, на відновлення інфраструктури та реагування на гуманітарні кризи.

«Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабні руйнування в Україні. Збільшена підтримка з боку Норвегії допоможе забезпечити критично важливі послуги, такі як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання», — заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Міністр фінансів Єнс Столтенберг повідомив, що тільки цього року Норвегія надасть Україні 85 млрд крон.