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Норвегія перерахує 2,4 млрд крон до фонду Світового банку для підтримки України

Загалом у 2025 році країна перерахує на потреби нашої держави 85 млрд крон. 

Норвегія перерахує 2,4 млрд крон до фонду Світового банку для підтримки України
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Норвегія внесе 2,4 млрд норвезьких крон до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF), який адмініструє Світовий банк. 

Про це йдеться на урядовому сайті країни.

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Фонд спрямовує фінансування на критичні потреби нашої держави під час війни, зокрема, на відновлення інфраструктури та реагування на гуманітарні кризи.

«Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабні руйнування в Україні. Збільшена підтримка з боку Норвегії допоможе забезпечити критично важливі послуги, такі як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання», — заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре. 

Міністр фінансів Єнс Столтенберг повідомив, що тільки цього року Норвегія надасть Україні 85 млрд крон. 

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