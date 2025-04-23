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Росія заборонила в'їзд 21 британському законодавцю

Образилася на те, що вони про неї говорили. 

Росія заборонила в'їзд 21 британському законодавцю
Фото: EPA/UPG

Росія заборонила в'їзд ще 21 британському законодавцю, повідомляє The Times. До списку осіб, яким заборонили в'їжджати на російську територію, потрапили шість членів Палати лордів і 15 членів депутатів з Лейбористської, Ліберал-демократичної, Шотландської національної партій та Партії демократичних юніоністів. 

Москва аргументувала це тим, що британські законодавці робили "ворожі заяви та необґрунтовані звинувачення". Росія веде список іноземних посадовців, бізнесменів, журналістів та інших осіб, яким заборонено в'їзд на її територію.

Переважно це громадяни країн, яких вона називає "недружніми". Тобто тих, хто критикує її за повномасштабний напад на Україну та інші злочини. 

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