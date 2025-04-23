Офіс президента підбив підсумки переговорів у Лондоні. Про жодного представника США не згадали

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Зустріч у Лондоні

Сьогодні у Лондоні, в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, відбулася зустріч представників України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше, повідомили в Офісі президента.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. З боку країн-учасниць коаліції охочих: радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Про жодного представника США у повідомленні не згадали. Раніше стало відомо, що від поїздки до Лондона відмовилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Водночас про відмову спецпредставника Кіта Келлога не повідомляли.

"Сторони наголосили на своїй відданості мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа, щоб якомога швидше завершити війну та досягти справедливого та стійкого миру. Учасники зустрічі в Лондоні домовилися продовжити діалог і регулярні контакти для досягнення головної мети – стійкого миру для України", – йдеться у повідомленні.

Не згадав про зустріч з американською стороною і голова ОПУ. Андрій Єрмак сказав, що "сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні".

Зустріч у Лондоні

Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.

Про такі пропозиції офіційно не говорили, то одразу декілька західних медіа писали, що Вашингтон на зустрічі в Парижі передав українцям і європейцям пропозиції, які, на його думку, допоможуть покласти край війні. Від публікації до публікації деталі змінювалися, але серед основних позицій: визнання Криму частиною Росії, визнання ЗАЕС і території довкола неї – нейтральною територією з можливістю управління США, заборона на вступ України до НАТО.

Окремо віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів.

Віцепрезидентка Юлія Свириденко на цьому тлі відповіла, що Україна капітулювати не збирається.