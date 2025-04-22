New York Post опублікував деталі плану Трампа про закінчення війни в Україні

За даними медіа, на столі обговорення – як європейський контингент в якості сил стримування, так і миротворча місія, що включатиме українців, росіян і представників третьої країни, що не є членом НАТО. США можуть долучитися, але фінансово.

За даними таблоїда New York Post, план американського президента Дональда Трампа стосовно закінчення війни в Україні допускає розміщення європейських сил в якості гарантій безпеки. Анонімний високопоставлений американський посадовець описав цю місію як "сили стійкості".

Він сказав, що "найважчою частиною є те, як ці сили безпеки виглядатимуть". Посадовець пояснив, що сили стійкості є частиною безпекових гарантій, яких хоче Україна, і які, "ми сподіваємося, вона отримає".

Також обговорюють окрему миротворчу місію, яка повинна слідкувати за припинення вогню. Ця місія може включати українську, російську і третю сторону, яка не повинна бути країною НАТО, а її метою буде слідкування за лінією фронту.

США також можуть бути залучені – не як "чоботи на землі, а як грошова сила разом із третьою стороною", – сказав чиновник.

Таблоїду не вдалося незалежно верифікувати дані Wall Street Journal про готовність Вашингтона визнати Крим територією Росії. Посадовець сказав, що Україна наполягає на юридичному невизнанні окупованої території Росією.

Консультації з США

Завтра українська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Також участь братимуть представники Франції та Великої Британії. Це буде уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана.

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг.

Позиція України про визнання окупованої території за Росією

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською. Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.

Про те, що США можуть визнати Крим російським, раніше писало і Bloomberg. Але рішення ще не ухвалили остаточно.