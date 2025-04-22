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На парламентських виборах в Австралії розпочалося раннє голосування

Чинна партія влади має перевагу в опитуваннях.

На парламентських виборах в Австралії розпочалося раннє голосування

22 квітня для австралійців стало доступним раннє та поштове голосування на парламентських виборах.

Як пише Reuters, завдяки популярності практики дострокового та дистанційного заповнення бюлетенів є очікування, що до основної дати виборів 3 травня свої електоральні симпатії встигнуть висловити вже приблизно половина виборців. 

Згідно з результатами соціологічних опитувань, керівна Лейбористська партія має перевагу приблизно у 9 відсотків над опозиційними лібералами. Чинний прем'єр Ентоні Албаніз зміг відірватися від свого суперника Пітера Даттона через невдалі політичні ходи останнього. 

Претендент на крісло голови уряду заявив, що хоче змусити співробітників держапарату відмовитися від дистанційної роботи та повернутися в офіси, а також скоротити державні витрати шляхом звільнень бюрократів. 

Чимало австралійців вбачають у такій програмі вплив політики Дональда Трампа та DOGE Ілона Маска. Такі порівняння не пішли на користь опозиціонеру: падіння рейтингу склало близько 15% лише за три місяці.   

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