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Велика Британія нарощує виробництво вибухівки, щоб припинити залежність від американських боєприпасів

До літа BAE планує збільшити виробництво 155-мм снарядів у 16 разів у порівнянні з показниками дворічної давнини. 

Велика Британія різко збільшить свою здатність виробляти вибухівку, тому їй більше не доведеться покладатися на США та Францію щодо боєприпасів.

Про це повідомляє The Times.

Британська оборонна компанія BAE Systems планує встановити контейнери для виробництва вибухівки RDX (гексогену), яка використовується в 155-мм снарядах та іншого озброєння на виробничих об’єктах по всій країні. Кожен такий контейнер вироблятиме до 100 тонн вибухівки на рік. Це небагато у порівнянні з великими заводами, однак таке виробництво буде дешевшим та безпечнішим. 

“Весь виклик для нашої галузі полягає у збільшенні масштабів виробництва та створенні достатньої промислової потужності, щоб ефективно конкурувати з Росією та іншими ворогуючими країнами”, — заявив Стів Кардью, директор з розвитку бізнесу в BAE Systems. — Один великий об'єкт, безсумнівно, становить велику загрозу безпеці. Якщо у вас розосереджені об'єкти, це набагато безпечніше”.

До літа BAE планує збільшити виробництво 155-мм снарядів у 16 разів у порівнянні з показниками дворічної давнини. 

“Посилення власного артилерійського виробництва є важливим кроком у засвоєнні уроків України, підвищення стійкості нашої промисловості та перетворення оборони на двигун зростання”, — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Раніше BAE Systems імпортувала гексоген зі США та Франції. Проте озброєння, виготовлене з використанням вибухових матеріалів із США, підпадають під обмеження ITAR, американських правил міжнародної торгівлі зброєю, дозволяють США заблокувати їх використання в майбутньому.

За інформацією The Times, BAE має інноваційну технологію виробництва вибухових речовин і прагне не лише виробляти власні вибухівки, а й продавати їх, без будь-яких обмежень з боку США. Також технологія може бути продана іншим країнам.

Нагадаємо, у 2026 році німецька компанія Rheinmetall планує завершити будівництво заводу з виробництва 155 мм снарядів в Україні у 2026 році, його потужність повинна значно перевищити заплановану. 

Польща також оголосила, що інвестує 3 млрд злотих в нові заводи з виробництва боєприпасів калібру 155 мм. 

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