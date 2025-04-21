FT: долар слабшає через нападки Трампа на голову Федеральної резервної системи

Долар впав у понеділок, оскільки інвестори відреагували на все більшу невизначеність щодо економічної політики США після нападів президента Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, пише Financial Times.

Долар впав на 1,1% до трирічного мінімуму щодо кошика його ключових торгових партнерів. Золото подорожчало на 2% до нового рекорду в 3393 доларів за тройську унцію, тоді як швейцарський франк піднявся на 1,2% щодо долара до 0,8069 швейцарських франків, максимуму за 10 років.

Євро виріс на 1,1% до 1,15 долара, а єна зміцнилася на 1% до 140,7 ієни за долар.

Раніше Кевін Хассетт, директор Національної економічної ради, заявив, що Трамп “продовжить вивчати” питання про звільнення Пауелла. У четвер президент заявив, що має право звільнити голову ФРС.

Трамп неодноразово чинив тиск на Пауелла, щоб той знизив процентні ставки. Цього року ФРС поки не зберігає ставки після того, як тричі знижувала їх у 2024 році.

ФРС встановлює монетарну політику незалежно від інших гілок влади. На думку інвесторів і аналітиків, будь-яка спроба усунути Пауелла, термін повноважень якого має закінчитися в травні 2026 року, або тиск на монетарну політику можуть спричинити подальші ринкові потрясіння в США.