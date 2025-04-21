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WP: тисячі службовців мали доступ до конфіденційних документів з плануванням Білого дому

Співробітники Адміністрації загальних служб США (GSA) випадково поділилися папкою Google Drive, що містить конфіденційні документи, з понад 11 200 осіб.

WP: тисячі службовців мали доступ до конфіденційних документів з плануванням Білого дому
Білий дім
Фото: EPA/UPG

Урядові чиновники під керівництвом президентів Джо Байдена та Дональда Трампа неправомірно передали конфіденційні документи тисячам федеральних службовців. Зокрема, там були внутрішні плани поверхів Білого дому, пише The Washington Post з посиланням на документи.

Записи показують, що співробітники Адміністрації загальних служб США (GSA) випадково поділилися папкою Google Drive, що містить конфіденційні документи, з усім персоналом GSA, який загалом налічує понад 11 200 осіб.

Оприлюднена інформація також включала деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому і інформацію про банківський рахунок підрядника, який допомагав у пресконференції адміністрації Трампа.

Згідно з урядовими протоколами, 9 із 15 файлів, опублікованих у папці Google Drive, були позначені CUI ‒ як “контрольована несекретна інформація”, що означає “конфіденційну інформацію, яка не відповідає критеріям класифікації, але все одно має бути захищена”. Принаймні 10 спільних файлів співробітники GSA могли не тільки переглядати, але й редагувати їх вміст, свідчать записи.

ІТ-команда виявила власників файлів і скасувала спільний доступ до них, зараз триває розслідування.

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Обмін файлами тривав принаймні з початку 2021 року, початку президентства Байдена, і продовжувався в адміністрації Трампа, включно з одним обміном нещодавно минулого тижня.

За словами експертів з безпеки, креслення Білого дому можуть бути засекреченими, а можуть і ні, залежно від того, чи містять вони детальну інформацію про секретну безпеку чи протоколи безпеки. Однак порушення вказує на загальну потребу посилити заходи безпеки для державних службовців, які повинні жити і працювати в епоху цифрових технологій.

  • Інцидент із Google Drive є останнім фейлом у цифровій безпеці адміністрації Трампа. Минулого місяця високопосадовці випадково включили головного редактора журналу Atlantic в несекретний чат, який використовується для обговорення надзвичайно делікатного військового планування, а радник Трампа з національної безпеки та його співробітники використовували особисті облікові записи Gmail для урядових комунікацій, які експерти назвали недостатньо безпечними.
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