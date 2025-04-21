WP: тисячі службовців мали доступ до конфіденційних документів з плануванням Білого дому

Урядові чиновники під керівництвом президентів Джо Байдена та Дональда Трампа неправомірно передали конфіденційні документи тисячам федеральних службовців. Зокрема, там були внутрішні плани поверхів Білого дому, пише The Washington Post з посиланням на документи.

Записи показують, що співробітники Адміністрації загальних служб США (GSA) випадково поділилися папкою Google Drive, що містить конфіденційні документи, з усім персоналом GSA, який загалом налічує понад 11 200 осіб.

Оприлюднена інформація також включала деталі проєктованих вибухозахисних дверей для Центру відвідувачів Білого дому і інформацію про банківський рахунок підрядника, який допомагав у пресконференції адміністрації Трампа.

Згідно з урядовими протоколами, 9 із 15 файлів, опублікованих у папці Google Drive, були позначені CUI ‒ як “контрольована несекретна інформація”, що означає “конфіденційну інформацію, яка не відповідає критеріям класифікації, але все одно має бути захищена”. Принаймні 10 спільних файлів співробітники GSA могли не тільки переглядати, але й редагувати їх вміст, свідчать записи.

ІТ-команда виявила власників файлів і скасувала спільний доступ до них, зараз триває розслідування.

Обмін файлами тривав принаймні з початку 2021 року, початку президентства Байдена, і продовжувався в адміністрації Трампа, включно з одним обміном нещодавно минулого тижня.

За словами експертів з безпеки, креслення Білого дому можуть бути засекреченими, а можуть і ні, залежно від того, чи містять вони детальну інформацію про секретну безпеку чи протоколи безпеки. Однак порушення вказує на загальну потребу посилити заходи безпеки для державних службовців, які повинні жити і працювати в епоху цифрових технологій.