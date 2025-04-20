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У Росії судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну

Прем'єр-міністр країни заявив, що Австралія буде продовжувати виступати на захист Дженкінса.

У Росії судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Росія судитиме полоненого австралійця Оскара Дженкінса за звинуваченням у найманстві.

Про це повідомляє 9 news

Російська прокуратура стверджує, що колишній учитель з Мельбурна Дженкінс брав участь у бойових з березня по грудень минулого року, отримуючи близько $11 000 - $15 000 на місяць. Судитимуть його на окупованій Луганщині.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що Австралія буде продовжувати виступати на захист Дженкінса.

"Ми продовжимо звертатися до ганебного режиму Володимира Путіна від імені Дженкінса. Ми будемо використовувати всі можливості, які є в нашому розпорядженні, щоб продовжувати робити ці звернення", - сказав він. 

Албанізі назвав російську війну проти України "війною проти міжнародного права, проти міжнародного суверенітету".

 "Народ України бореться за демократичну націю, за власний суверенітет, він також бореться за міжнародне верховенство права, і саме тому ми хочемо бачити мир, але на умовах, які є прийнятними для України", - наголосив він.

Речник МЗС Австралії заявив, що у відомстві серйозно занепокоєні долею Дженкінса і співпрацюють з Україною та іншими партнерами, щоб домогтися його звільнення. 

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко розповів, що Дженкінс підписав контракт із Силами оборони України, тому до нього застосовується міжнародне право. Він висловив сподівання, що австралійця вдасться обміняти. 

  • У грудні стало відомо, що австралієць Оскар Дженкінс потрапив у полон до росіян. На початку січня у ЗМІ з’явилася інформація про вбивство австралійського добровольця російськими військовими. 
  • Згодом Албанізі заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що Оскар Дженкінс, який потрапив у полон до РФ, живий.
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